Alla Fenice Chauhan dirge Luciano Berio e la Quinta di Beethoven

(ANSA) - VENEZIA, 07 GIU - Il maestro britannico Alpesh Chauhan ritorna alla guida dell'orchestra del Teatro La Fenice nel prossimo appuntamento della stagione sinfonica 2022-2023, il 9 e 10 giugno, con un omaggio a Luciano Berio, nel 20/o della morte, e con la quinta sinfonia di Beethoven.

Il programma si aprirà con Rendering di Berio, 'restauro' del frammento sinfonico in re maggiore D 936a di Franz Schubert. Il brano fu eseguito in prima assoluta dall'Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam; nel 1989 Nikolaus Harnoncourt ha diretto i primi due movimenti, nel 1990 Riccardo Chailly ha presentato per la prima volta la versione completa in tre tempi.

Seguirà la Quinta di Ludwig van Beethoven, forse la più universalmente conosciuta tra le sinfonie del tedesco con le quattro lapidarie note del celebre attacco, "il destino che batte alla porta" come pare lo stesso Beethoven ebbe a dire.

Chauhan è direttore ospite principale della Düsseldorfer Symphoniker Orchestra, associato della BBC Scottish Symphony Orchestra e direttore musicale della Birmingham Opera Company.

