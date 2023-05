Esce stanotte 'Innocente', il nuovo album di Baby Gang

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Una foto segnaletica in copertina, un video teaser girato in carcere con un monologo che è una citazione da 'Le ali della libertà': esce all'1.00 di stanotte, venerdì 26 maggio su tutte le piattaforme digitali per Atlantic/Warner Music Italy, 'Innocente', il nuovo album del rapper Baby Gang, il cui vero nome è Zaccaria Mouhib, attualmente ai domiciliari in comunità.

Finito in carcere lo scorso ottobre, assieme ad altri tra cui il rapper e amico Simba la Rue, per una sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio in via di Tocqueville, vicino corso Como, zona della movida milanese, durante la quale due senegalesi sono stati gambizzati, Baby Gang è stato scarcerato lo scorso 16 marzo ed è in una comunità terapeutica.

Ad anticipare il secondo album del rapper italiano classe 2001, nato a Lecco e di origini marocchine, il singolo "Cella 4", "fuori anche su YouTube alle ore 19:00", come scrive su Instagram, dove l'annuncio ha riscosso l'approvazione di colleghi come Ghali, che compare anche nel brano 'Tiffany', Salmo, Tedua. Tanti anche i feturing nell'album, ideale seguito del suo primo cd, 'Delinquente': Guè, Emis Killa, Rondodasosa, Baby K, Lazza, la stella francese Lacrim e il rapper albanese Elai. In tutto sono 14 i nuovi brani, con una varietà di produzioni (2nd Roof, Drillionaire, FT Kings, Arena Ettore e Bobo, curatore artistico di tutto il progetto) fra cassa dritta, mix di ispirazioni francesi, trap, dembow, influenze Latin e Arab. Tra i temi, le vicende personale del rapper, che ha iniziato a entrare e uscire dalle carceri minorili a soli 15 anni: l'ora d'aria diventa un ritornello, la frustrazione degli errori una punchline, tra riflessioni e confessioni. (ANSA).