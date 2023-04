Addio a Harry Belafonte, un mito della musica e diritti civili

(ANSA) - NEW YORK, 25 APR - Addio a un mito della musica: Harry Belafonte, che negli anni 50 aveva sfondato le classifiche pop ma anche le barriere della razza, diventando una forza nel movimento per i diritti civili, e' morto nella sua casa dell'Upper West Side di Manhattan. Aveva 96 anni.

Nato a Harlem da genitori giamaicani, Belafonte porto' alla ribalta la musica caribica con canzoni come Day-O (The Banana Boat Song) e Jamaica Farewell. Il suo album Calypso, che le conteneva entrambe, fu il primo di un artista a vendere piu' di un milione di copie. (ANSA).