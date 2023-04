Esce il 12 maggio colonna sonora di Love Again di Celine Dion

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Uscirà il 12 maggio Love Again (Soundtrack from The Motion Picture), la colonna sonora dell'omonimo film, in uscita l'11 maggio, contenente 5 nuovi brani di Celine Dion, inclusa la title track "Love Again", scritta da Dan Wilson e Rosie.

Per la prima volta dall'uscita di "Courage" del 2019, Celine Dion torna quindi sulla scena con dei nuovi brani. All'interno della soundtrack del film (Sony Music Entertainment Canada/Columbia Records), sono presenti anche 6 super hit dell'artista e 3 brani tratti da scene del film. "Mi sono divertita molto a fare questo film. E, nel mio primissimo film da attrice, ho anche avuto il privilegio di lavorare con i bellissimi e talentuosi Priyanka Chopra Jonas e Sam Heughan, un regalo che custodirò per sempre. Penso sia una splendida storia capace di far stare bene, e spero che piaccia al pubblico, così come le mie nuove canzoni" ha detto la cantante. In una recente intervista per People Magazine, Sam Heughan ha sottolineato che la "musica di Celine, in un certo modo, unisce il personaggio di Priyanka e il mio", e Priyanka Chopra Jonas ha aggiunto che Love Again è il "nostro inno a Celine". Love Again (Sony Pictures), scritto e diretto da Jim Strouse, sarà nelle sale italiane dall'11 maggio. Il film è prodotto da Basil Iwanyk, Erica Lee ed Esther Hornstein. Produttori esecutivi sono Doug Belgrad, Sophie Cassidy, Louise Killin, Jonathan Fuhrman e Celine Dion. (ANSA).