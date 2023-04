Baglioni, Zero, D'Alessio e Mannoia per Clò

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Sono qui per ringraziare Claudia per la spettacolare lezione di vita che mi ha trasferito. Devo dirle grazie perché quando toccherà a me saprò come comportarmi": così Renato Zero, a sorpresa sul palco della Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica nel corso della serata 'Musica per Clò' per ricordare la vocalist Claudia Arvati, portata via da un tumore. La serata, organizzata dalla GGD di Gigi D'Alessio in favore dell'ospedale oncologico Ifo di Roma, è stata aperta dallo stesso D'Alessio che con Claudia aveva condiviso anche l'avventura a The Voice Senior, come suo coach.

È stata poi la volta di innumerevoli testimonianze e contributi video e live con le esibizioni, tra i tanti, di Marco Rinalduzzi e Giulio Todrani. Anche Fiorella Mannoia ha voluto omaggiare l'amica Claudia Arvati e il suo coraggio così come pure le infermiere che con lei hanno condiviso il duro percorso ospedaliero travolte dalla sua forza d'animo e dalla voglia di cantare, anche durante le terapie.

Il momento clou della serata ha avuto per protagonista Claudio Baglioni che ha ricordato con affetto Claudia Arvati e la sua carica di energia e vitalità oltre al suo talento. Mentre si apprestava a cantare 'La vita è adesso' è arrivato a sorpresa sul palco anche Renato Zero che, dopo aver assistito, commosso e in silenzio, alla performance di Baglioni abbracciando le coriste sul palco, ha interpretato 'I migliori anni della nostra vita'. (ANSA).