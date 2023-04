A Roma la Compagnia del Madrigale e il mondo di Gesualdo

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - I Tenebrae Responsoria, la raccolta per l'Ufficio delle Tenebre della Settimana Santa composta da Carlo Gesualdo nel 1611, sono al centro del concerto in programma il 1 aprile alle 17:30 nell' Aula Magna della Sapienza di Roma che vedrà protagonista La Compagnia del Madrigale. L' Istituzione Universitaria dei Concerti continua così il ciclo Gesualdo Project, un viaggio nell' opera del più moderato dei polifonisti rinascimentali che negli anni scorsi ha ripercorso l'intera sua produzione dei madrigali. L'ensemble, premiato più volte dalla critica specializzata per le sue registrazioni, proporrà la parte dei Responsoria relativa al Giovedì Santo.

Nell'Italia del primo Seicento processioni, sacre rappresentazioni, celebrazioni dedicate ai santi e alla beata Vergine occupano una posizione centrale nei riti religiosi. Per il cristianesimo la Pasqua è la festa delle feste e la Settimana Santa che la precede occupa nella sequenza dei tempi liturgici un posto di primo piano per numero, importanza e antichità dei riti. ''Dobbiamo tenere in considerazione questo per valutare il significato della pubblicazione dei Responsoria di Carlo Gesualdo, principe di Venosa - spiegano i musicisti della Compagnia del Madrigale. E' un' opera straordinaria, in cui i segni di un modernissimo soggettivismo dei procedimenti musicali s'innesta in una cornice liturgica di veneranda antichità. Una raccolta di musica sacra diversa da tutte le altre. Lo stile del compositore, caratterizzato da ricerche armoniche e contrappuntistiche dense di artifici non trova riscontri in nessun'altra raccolta analoga''. La Compagnia del Madrigale, fondata nel 2008 da Rossana Bertini, Giuseppe Maletto, e Daniele Carnovich, è attualmente il più accreditato gruppo madrigalistico a livello internazionale. (ANSA).