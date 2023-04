Nomadi, il 5 maggio esce album di inediti "Cartoline da qui"

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Il 5 maggio esce, su etichetta BMG, "Cartoline da qui" il nuovo album di inediti dei Nomadi, segno della solidità e dello stile di vita che accompagna da ben sessant'anni di carriera la band certificandola a tutti gli effetti come la realtà più longeva nella storia della musica italiana.

"Cartoline da qui è il nostro 38/o album in studio che esce proprio nel 60/o anno in musica dei Nomadi. Era infatti il 1963 quando è iniziata questa incredibile ed unica avventura, tanta strada abbiamo percorso e tanti progetti abbiamo ancora nel cassetto!", racconta Beppe Carletti. "Dopo due anni, un disco di tutte canzoni inedite. È un nuovo lavoro in cui crediamo molto e che ci rappresenta, le tematiche che raccontiamo, da sempre fondamentali per il nostro essere Nomadi, prendono dall'attualità e dalla nostra esperienza vissuta come gruppo e come individui. All'interno ci sono tante sorprese che non voglio raccontare e che scoprirete con l'ascolto. Il 2023 è un anno pieno di concerti, con tappe in tutta Italia oltre alle quali, per festeggiare i nostri 60 anni, abbiamo aggiunto due momenti, rappresentativi per la nascita del gruppo, dedicati al compleanno: 3 giugno Novellara, 10 giugno Riccione". (ANSA).