Giorgia, nuove date nei festival estivi

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Protagonista nei prossimi mesi di una tournée nei teatri lirici, Giorgia annuncia nuovi live estivi.

Dal Forte di Bard (Aosta) al Gran Teatro all'aperto Puccini di Torre del Lago (Lucca), dal Teatro dell'Anima di Cervere (Cuneo) al Castello Tramontano di Matera, dal cielo stellato del centro storico di Ferrara al Teatro Greco di Siracusa, fino al Castello Pasquini di Castiglioncello, il viaggio dell'artista nei Festival estivi d'Italia fonderà la bellezza dei luoghi con le nuove sonorità del suo ultimo album, "Bluû", capace di mescolare ritmi contemporanei e venature r'n'b in canzoni non confinate in etichette preconfezionate.

Queste le date: 11 luglio Ferrara, 13 luglio Matera, 16 luglio Siracusa, 21 luglio Torre del Lago (LU), 22 luglio Castiglioncello (LI), 26 luglio Cervere (CN), 27 luglio Bard (AO).

Giorgia intanto è attesa nei teatri lirici a maggio e giugno 2023 con "Blu Live - Teatri Lirici", e in autunno nei grandi spazi dei palasport con "Blu Live - Palasport" (tra novembre e dicembre). (ANSA).