Luisotti sarà ospite del festival Cap Rocat a Maiorca

(ANSA) - MADRID, 21 MAR - Il maestro Nicola Luisotti sarà uno degli ospiti principali del festival Cap Rocat, in programma dal 4 al 6 agosto a Maiorca: per l'occasione, l'attuale direttore ospite principale del Teatro Real di Madrid sarà chiamato a dirigere, nella serata inaugurale, la rappresentazione dell'opera 'Cavalleria Rusticana' di Pietro Mascagni. L'evento, ideato dall'architetto Antonio Obrador e arrivato alla sua terza edizione, si terrà presso l'Hotel Cap Rocat, situato in una cittadella fortificata e circondata dalla natura, non lontano da Palma di Maiorca. La programmazione è completata da un concerto di piano e da una gala operistica che sarà diretta da Pablo Mielgo dell'Orchestra Sinfonica delle Isole Baleari. "Il cast è straordinario", ha sottolineato Luisotti all'ANSA, a margine di una presentazione dell'evento tenutasi a Madrid.

Insieme al direttore, saranno in scena il 4 agosto per 'Cavalleria Rusticana' la mezzosoprano Elīna Garanča, il tenore Michael Fabiano, il baritono Luca Salsi e la soprano Maria Agresta. Per Luisotti si tratta della prima partecipazione al Cap Rocat, i cui promotori puntano a far diventare "una delle tappe ineludibili della musica classica". La direzione artistica dell'evento è affidata a Ilias Tzempetonidis, altresì coordinatore artistico del Teatro di San Carlo di Napoli. "Lavorare in Spagna è sempre un piacere", ha detto Luisotti nella presentazione, "questo Paese è una luce nel mondo per la lirica". "Quello che mi piace della Spagna è che crede ancora in questa forma artistica, crede ancora nell'opera. Pensa che l'opera sia importante", ha aggiunto poi il maestro all'ANSA.

"In Italia forse trovo un pubblico più annoiato rispetto ad altri pubblici nel mondo", ha anche detto, "mi auguro che ritorni l'entusiasmo per questa forma d'arte, che alla fine è nostra". (ANSA).