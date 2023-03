Demi Lovato debutta da regista in docufilm su baby celebrity

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - Demi Lovato debutta da regista e passa dietro la macchina da presa in un docufilm che parla delle cosiddette baby celebrity, tra cui lei stessa. Lo scrive Variety.

Il progetto è non a caso intitolato 'Child's Star' e parla degli alti e bassi della vita sotto i riflettori delle star attuali che hanno iniziato ad essere famose da piccole. Il documentario, co diretto da Nicola Marsh, sarà mandato in onda da Hulu nel 2024.

La piattaforma in streaming è di proprietà della Disney, dove la Lovato ha iniziato la sua carriera mentre era ancora adolescente lavorando al film 'Camp Rock' e allo show televisivo 'Sonny With a Chance' in onda entrambi su Disney Channel.

In passato la popstar è anche stata critica nei confronti del network televisivo sostenendo di essere stata sottoposta a troppe pressioni e ad un trattamento da persona adulta. (ANSA).