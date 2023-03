Bob Dylan, 5 concerti estivi in Italia

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Bob Dylan ha annunciato 5 concerti estivi che lo porteranno a presentare sui palcoscenici del nostro paese l'album "Rough and Rowdy Ways". Il cantautore di Duluth si esibirà in due serate consecutive, il 3 e il 4 luglio. al Teatro degli Arcimboldi di Milano per poi prendere il palco di due dei più prestigiosi festival italiani: Lucca Summer Festival, il 6 luglio, e Umbria Jazz, il 7. Dylan concluderà la serie di concerti che lo riporterà in Italia dopo 5 anni a Roma, nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica, il 9 luglio. "Rough and Rowdy Ways", l'album pubblicato da Dylan nel giugno 2020, è stato descritto da gran parte della critica internazionale come uno dei migliori album pubblicati negli ultimi anni dal cantautore Premio Nobel.

