Maestro Wellber dirigerà anche ad Amburgo

(ANSA) - PALERMO, 25 FEB - Un nuovo e importante incarico internazionale è stato affidato al direttore musicale della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Omer Meir Wellber, che da settembre 2025 andrà a dirigere anche la Staatsoper e la Filarmonica di Amburgo nella Sala da concerto della Elbphilharmonie, famosa per l'architettura e l'acustica. Alla direzione musicale del Teatro Massimo dal 2020, Wellber ricopre da settembre 2022 lo stesso ruolo anche per la Volksoper di Vienna.

"Da Presidente della Fondazione Teatro Massimo - afferma il Sindaco Roberto Lagalla - sono felice e orgoglioso del nuovo incarico che assumerà il Maestro Omer Meir Wellber alla Staatsoper di Amburgo. Il suo talento continuerà a dare un prezioso contributo al Teatro Massimo e questo nuovo incarico in un altro tempio europeo della musica regala prestigio anche alla Fondazione".

"Siamo felici di questo nuovo riconoscimento per il nostro Direttore musicale - aggiunge il Sovrintendente del Teatro Massimo Marco Betta -. Il Maestro Wellber, meraviglioso musicista, è uno dei principali direttori ed interpreti in campo internazionale sia nel repertorio operistico che in quello sinfonico, il suo talento ha dato e continuerà a dare un contributo importante alle attività artistiche della Fondazione".

Omer Meir Wellber, si divide tra le apparizioni internazionali come direttore d'orchestra e le attività di promozione di progetti di integrazione musicale nel suo paese natale, Israele. È stato direttore principale della Bbc Philharmonic e ha già diretto i più prestigiosi ensemble musicali, come la London Philharmonic Orchestra, la Gewandhausorchester Leipzig, la Pittsburgh Symphony Orchestra, la Swedish Radio Symphony Orchestra, l'Orchestra National de Lyon, la Boston Symphony Orchestra, la City of Birmingham Symphony Orchestra, la Staatskapelle Dresden, l'Orchestra Rai Torino, la Ndr Elbphilharmonie Orchestra, la Israel Philharmonic Orchestra, la Tonhalle Orchestra di Zurigo e l'Orchestre de Paris. Nel 2021 ha vinto il Premio speciale "Franco Abbiati" conferito dall'Associazione Nazionale Critici Musicali per i progetti realizzati al Teatro Massimo. (ANSA).