Guns N' Roses, unica data italiana l'8 luglio a Roma

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - I Guns N' Roses annunciano l'unica data italiana del tour mondiale: l'8 luglio al Circo Massimo di Roma. La band torna nel nostro paese dopo lo show allo Stadio San Siro di Milano l'estate scorsa e l'appuntamento a Firenze Rocks nell'estate del 2018, in qualità di headliner della seconda giornata del festival a cui seguì un'apparizione a sorpresa il giorno seguente durante il concerto dei Foo Fighters.

I membri del fan club potranno accedere alla Nightrain Presale della band dalle 10 di mercoledì 22 febbraio. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 10 di giovedì 23 febbraio. La vendita generale si aprirà alle 10 di venerdì 24 febbraio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Intanto il video musicale di "November Rain" ha superato i 2 miliardi di visualizzazioni, elevandosi a "uno dei video rock più visti di tutti i tempi". L'anno scorso il gruppo ha pubblicato il cofanetto Use Your Illusion I & II Super Deluxe Edition.

Il tour mondiale dei Guns N' Roses partirà il 5 giugno da Tel Aviv, per toccare, poi, tra le altre città, Madrid, Copenaghen, Oslo, Londra, Francoforte, Parigi, Bucarest, Budapest, Atene, Montreal, Boston, Chicago, Nashville, Toronto, Kansas City, Houston, San Diego, e concludersi il 16 ottobre a Vancouver.

