Sanremo: ai Colla Zio il Premio Enzo Jannacci Nuovo Imaie

(ANSA) - SANREMO, 10 FEB - I Colla Zio vincono la settima edizione del Premio Enzo Jannacci Nuovo Imaie con il brano "Non Mi Va", in gara al 73/o Festival di Sanremo. La band milanese ha ricevuto il riconoscimento nella Sala Stampa Rai del Casinò di Sanremo.

Presenti alla premiazione il Presidente del Nuovo Imaie Andrea Micciché insieme a Paolo Jannacci e Yuman, vincitore della scorsa edizione del Premio.

La giuria, composta da Dodi Battaglia, Paolo Jannacci e Yuman, ha avuto il compito di valutare i pezzi e le esibizioni in gara di Colla Zio, gIANMARIA, Olly, Sethu, Shari e Will per individuare lo stile, gli accenti e l'acume che più si avvicinano all'indimenticabile Enzo Jannacci a cui il Nuovo Imaie ha deciso di intitolare questo premio rivolto ai giovani talenti.

Secondo la giuria del Premio Enzo Jannacci Nuovo Imaie, infatti, "i Colla Zio hanno dimostrato di far emergere una grande energia, simpatia e spontaneità, utilizzando il loro gusto musicale originale, con la consapevolezza della cultura funk e rhythm & blues. Giovanissimi, non hanno paura di far emergere nella performance e nel testo le preziose ingenuità della loro generazione".

Paolo Jannacci, in merito al Premio, afferma: "Un Premio onesto per i giovani che, come mio padre e come me, hanno voglia di raccontare qualcosa di genuino". Il Premio Enzo Jannacci è stato istituito nel 2017 dal Nuovo Imaie insieme alla famiglia del grande artista per sostenere il talento di un artista emergente in gara al Festival di Sanremo. Oltre al riconoscimento simbolico, ai vincitori va anche una somma in denaro per la formazione.

Il Presidente di Nuovo Imaie Andrea Micciché, in occasione della premiazione, dichiara: "Il talento va premiato, il NUOVO IMAIE è sempre vicino ai giovani che dimostrano di averne, sostenendoli nel loro percorso formativo".

I vincitori delle passate edizioni sono: Maldestro (2017), Mirkoeilcane (2018), Mahmood (2019), Tecla (2020), Davide Shorty (2021), Yuman (2022). (ANSA).