Sanremo: Rifondazione, grazie a Pelù per la bandiera

(ANSA) - GENOVA, 08 FEB - Rifondazione Comunista e Unione Popolare in collaborazione con Anpi, Arci, Cub Savona, Savona Disarmo, Cittadinanza Attiva, organizzano un punto di incontro presso Piazza Muccioli, adiacente a Piazza Eroi Sanremesi, a Sanremo (Imperia), sabato 11 dalle ore 10 alle ore 14 sul tema del conflitto russo-ucraino. "Insieme diremo no all'escalation della guerra in Ucraina, alla corsa al riarmo, all'invio di armi da parte dei governi Italiano ed europei" spiegano in una nota i promotori dell'iniziativa.

Alle 11,30 si terrà una conferenza stampa del segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo e del segretario regionale Sergio Dalmasso.

"Sabato a Sanremo porteremo il nostro grande bandierone della pace lungo 20 metri - spiega Acerbo - per esprimere il no alla guerra della maggioranza degli italiani e dire no alla propaganda di guerra. Video o lettera il fatto che Zelensky intervenga al Festival è l'ennesima puntata di una campagna che va avanti da un anno. Dopo centinaia di migliaia di morti e enormi distruzioni è ora di smetterla con la guerra per procura contro la Russia e di lavorare per una soluzione di pace. La Nato non sta aiutando il popolo ucraino ma lo sta usando come carne da cannone contro Putin. Chiediamo un immediato cessate il fuoco e l'apertura di una trattativa fondata sul rispetto del diritto internazionale, del diritto all'autodeterminazione dei popoli e alla reciproca sicurezza, del rispetto delle minoranze.

Benigni nel suo discorso ha ricordato l'articolo 11 ma la Costituzione viene violata dai governi italiani dal 1999 con la continua partecipazione a guerre di aggressione (Serbia, Iraq, Libia) e più di recente con la partecipazione attraverso l'invio di armi e l'uso dellereda nostre basi al conflitto ucraino".

"Ringraziamo Piero Pelù per aver portato la bandiera della pace dentro lo spettacolo del festival. Auspichiamo che lo facciano altre/i artiste/i e magari Gianni Morandi che dette voce con una celebre canzone al movimento contro la guerra in Vietnam. Gli regaleremmo molto volentieri una bandiera della pace" conclude Acerbo. (ANSA).