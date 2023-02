Shania Twain, 'ho sfiorato la morte con il Covid'

(ANSA) - NEW YORK, 03 FEB - Shania Twain ha sfiorato la morte dopo aver contratto il Covid-19. Lo ha detto lei stessa durante un'intervista al podcast di Zane Lowe su Apple Music e in occasione dell'uscita del suo nuovo album 'Queen of Me'. La regina del country pop di origini canadesi, 57 anni, ha rivelato di essere stata trasportata d'urgenza in ospedale in eliambulanza dopo che il Covid è diventato polmonite. La Twain è anche asmatica e una volta in ospedale le sue condizioni peggiorarono. "Ogni giorno - ha ricordato - i miei polmoni si riempivano di fluidi (versamento pleurico, ndr), nell'arco di tempo di 12 giorni stavo in pratica morendo". E' stata anche attaccata ad un respiratore e si è salvata grazie alla terapia con il plasma. La Twain ha inoltre aggiunto che la sua esperienza con il Covid l'ha ispirata per il brano 'Inhale/Exhale Air', il quale è anche un atto di gratitudine.

"Ho scritto una canzone - spiega - su tutte le cose che facciamo con l'aria e che diamo per scontate". Nel 2022 al festival di Coachella, la cantante è salita sul palco con Harry per eseguire due dei maggiori suoi successi, 'Man! I Feel Like A Woman!' e 'You're Still The One'. (ANSA).