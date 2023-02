Ferragni a Sanremo con disegni bimbi, regali amici e camomilla

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Il grande abbraccio con il marito Fedez e i piccoli Leone e Vittoria prima di partire, la piscina a sfioro e vista mare della villa dove sta alloggiando, l'angolo portafortuna con tutti i regali ricevuti da familiari, amici e collaboratori per rassicurarla e sostenerla. Sono tante e tutte diverse tra loro le Storie e le foto che Chiara Ferragni sta pubblicando in queste ore sul festival di Sanremo di cui sarà una delle co-conduttrici con Amadeus.

L'influencer mostra ai fan i disegni e i messaggi d'amore dei suoi due bambini, il ciondolo con il portafortuna a ferro di cavallo e la scritta "perché Sanremo è Sanremo", il biglietto firmato dal suo team che ha un messaggio registrato che dice : "In bocca al lupo Chiara e merda, merda, merda!", ovvero il messaggio scaramantico con cui si augura successo agli artisti (risale al XVII secolo, quando la gente si recava alle prime in carrozza e quindi più escrementi c'erano davanti ai teatri e più lo spettacolo aveva avuto successo).

Tra i vari oggetti mostrati dalla Ferragni spiccano anche tante bustine di camomilla, varie candele rilassanti, tazze motivazionali e un vero "kit di sopravvivenza" dal contenuto segreto regalatole dai suoi amici in una cena di saluti e sostegni di qualche sera fa.

Chiara Ferragni ha anche dedicato un post in inglese ai suoi follower stranieri ("non capiscono esattamente cosa mi sta succedendo") in cui spiega che in questi giorni pubblicherà molte Storie in italiano che riguardano Sanremo. L'influencer sottolinea che si tratta del più importante festival italiano e del più importante show della tv italiana, "seguito praticamente da tutta Italia". Dice di essere molto contenta di condurre e che non le era mai successa una cosa del genere. (ANSA).