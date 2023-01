Musica, Coca-Cola title sponsor degli I-Days di Milano

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Coca-Cola diventa title sponsor degli I-Days Milano festival, la manifestazione musicale che ha battuto ogni record di vendita di biglietti in Italia con 210 mila ticket nell'edizione di Monza del 2017.

L'appuntamento 2023, organizzato da Live Nation, però ha già battuto questo primato grazie ai 230 mila ticket acquistati con la prevendita.

Sul palco dell'Ippodromo Sani San Siro e Ippodromo Snai La Maura in sette serate, dal 22 giugno al 15 luglio, ai Coca-Cola I-Days si alterneranno artisti come Florence + The Machine, Travis Scott (già soldout tutti gli oltre 80 mila biglietti), i Black Keys e i Red Hot Chili Peppers e poi ancora Paolo Nutini, Rosalía, Liam Gallagher, Nothing But Thieves,, Arctic Monkeys, The Hives, Willie J Healey.

"Da sempre Coca-Cola crede nella forza della musica - ha spiegato Raluca Vlad, Direttore Marketing Coca-Cola Italia - Con gli I-Days Milano Coca-Cola 2023 vogliamo vivere con il pubblico un'esperienza indimenticabile, un'imperdibile occasione di divertimento, condivisione e musica. Siamo entusiasti di dare il nostro contributo a questo progetto, che siamo sicuri porterà magia e musica alla nostra estate". (ANSA).