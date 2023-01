Paola Egonu, a Sanremo la vera me, empatica e gioiosa

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - All'Ariston spera di mettere in luce "una Paola empatica, sorridente, gioiosa". Intanto si gode l'eccitazione della vigilia: "Non vedo l'ora di salire sul palco: sono super emozionata, perché sono certa che questa esperienza mi darà tanto, mi farà crescere". Star dell'Italvolley reduce dal bronzo ai Mondiali, schiacciatrice in grado di arrampicarsi fino a oltre tre metri di altezza e di lanciare bordate da 100 chilometri all'ora, da una stagione opposto del VakifBank di Istanbul dopo l'impresa vissuta con l'Imoco di Conegliano (76 vittorie consecutive, record mondiale), Paola Egonu si prepara a lasciare per una sera il campo di pallavolo per co-condurre la terza serata del Festival di Sanremo, giovedì 9 febbraio, con Amadeus e Gianni Morandi.

"Quando Amadeus mi ha chiamato non stavo nella pelle. E' stato molto gentile, premuroso. A casa sono tutti molto contenti, specie mia madre che è quasi incredula. Io, che mi nutro di musica in qualsiasi momento della giornata, anche quando dormo, sono felice di poter essere lì, a confrontarmi con gli autori, ad ascoltare gli artisti, a vedere cosa riescono a trasmettere con le loro performance", racconta all'ANSA Egonu, nata a Cittadella da genitori nigeriani, 24 anni, alle spalle già due scudetti, due Champions League e il ruolo da portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. "In questi anni Amadeus ha fatto un grande lavoro per far crescere tanti nuovi talenti, dando loro l'occasione di emergere".

A Sanremo le piacerebbe farsi conoscere meglio, al di là dell'agonismo e dell'energia che mette in campo: "Vorrei che venisse fuori una piccola parte di me, quella più emotiva, più nascosta: ecco, questo vorrei portare sul palco", confessa. Non sempre ha avuto modo di guardare il festival: "Potrà sembrare strano, ma spesso ero in palestra, o studiavo... ma crescendo ho imparato a capirne l'importanza, e poi rivivevo sempre le emozioni il giorno dopo nei racconti dei compagni di classe", sorride Egonu, che si è già misurata con la conduzione in una puntata delle Iene, ma anche con le passerelle per Armani e con il doppiaggio per Disney, nel cartoon 'Soul'. (ANSA).