Articolo 31, al Festival con il brano Un bel viaggio

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - A 20 anni dal loro ultimo disco assieme, gli Articolo 31 si riuniscono per un nuovo progetto discografico che comincia a Sanremo, sul palco del 73/o Festival della Canzone Italiana, con il brano Un bel viaggio.

Si tratta di una rap ballad autobiografica che racconta la loro storia, la loro amicizia, il loro successo, ma anche la separazione e, da ultimo, il ricongiungimento artistico-affettivo. Nel testo J-Ax e Dj Jad - che calcano per la prima volta il palco del Teatro Ariston - ripercorrono momenti legati da un sottile filo di nostalgia, gli anni del parchetto, delle prime rime, la voglia di rivoluzione, la gioia, la spensieratezza, la paura di crescere. Raccontano anche di come la passione, una volta diventata lavoro, si fosse trasformata in ansia. Insomma, una favola rap scivolata nello stress.

Poi, però, la maturità ha cambiato priorità e valori alla vita, dando ad Ax e Jad tempo e modo di riflettere sulla loro amicizia mai realmente accantonata, sul loro volersi bene, sulla necessità di assumersi le proprie responsabilità senza dimenticare l'affetto di quel pubblico che li ha sempre sostenuti, supportati e amati. (ANSA).