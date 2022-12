Morgan pubblica Lara per il compleanno della seconda figlia

Gli occhi puri di chi sta lasciando il mondo incantato dell'infanzia per passare a quello ricco di scoperte dell'adolescenza. Morgan festeggia il decimo compleanno della figlia Lara con una canzone piena d'amore e di orgoglio paterno. "Lara" è anche il titolo del brano che il cantautore ha composto per la sua secondogenita, nata il 28 dicembre 2012, dove racconta del rapporto padre-figlia e della gioia mista ad ansia che ogni genitore prova nel vedere la propria bambina trasformarsi in una donna.

Il brano, pubblicato da Morgan con due giorni di ritardo rispetto al compleanno di Lara, arriva al termine di tre notti insonni in cui l'artista ha assecondato la sua vena creativa.

"Ho realizzato il regalo di compleanno della mia seconda figlia dopo tre giorni e tre notti senza dormire - racconta Morgan - e ciò mi riempie di egocentrica emozione e di orgoglio, anche se l'ho consegnato con clamoroso ritardo, visto che il compleanno era il 28 dicembre. Ora però la canzone c'è e la condivido fieramente. Si chiama Lara, proprio come la mia bambina".

"Mi sento davvero fortunata ad aver ricevuto un regalo così. Ti voglio bene papà", questo il messaggio scritto da Lara dopo aver ascoltato la canzone scritta e interpretata da Morgan.

Morgan non è nuovo a questo tipo di iniziative. Sono numerosi infatti i brani che, nel corso degli anni, il cantautore ha dedicato alle sue tre figlie, arrivando a comporre quello che presto potrebbe diventare un album di canzoni per l'infanzia.

The Baby è il primo di questa serie di brani, pubblicato nel 2003 in occasione della nascita di Anna Lou e contenuta nel suo primo album da solista, Canzoni dell'appartamento. Per il quinto compleanno della bambina, sono usciti U-Blue e Animali familiari. Nel 2020 ha pubblicato Ninna nanna, una canzone dedicata a Maria Eco, la terza figlia, a cui un anno dopo ha dedicato La neve. Sempre per Maria Eco e per Lara ha poi composto Il cubo nel cerchio. (ANSA).