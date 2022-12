Morto Terry Hall, leggenda dello Ska con The Specials

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - È morto a 63 anni Terry Hall, cantante dei The Specials, tra le più rappresentative band Ska inglesi. Sono stati gli stessi The Specials a darne notizia sui social "con grande tristezza".

"Too Much Too Young" e "Ghost Town", composte a cavallo tra gli anni '70 e '80, furono tra le loro canzoni più note, ancora attuali.

Terry Hall collaborò poi con altri gruppi dell'ondata New wave e, successivamente, con formazioni Brit pop, movimenti di cui fu in parte ispiratore.

Fondò i Fun Boy Three; suonò, tra gli altri, con Bananarama, Lightning Seeds, e lavorò anche con Sinéad O'Connor, Gorillaz e Damon Albarn, leader dei Blur.

The Specials piangono un "fratello ed amico" e il migliore "cantante e songwriter" che il loro Paese abbia mai avuto.

