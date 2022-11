Un viaggio nella sua carriera,Taylor Swift annuncia nuovo tour

(ANSA) - NEW YORK, 02 NOV - Un viaggio attraverso le diverse ere della sua carriera. Dopo l'uscita dell'album 'Midnights', che ha già fatto storia conquistando tutti i primi 10 posti della classifica Billboard Hot 100, Taylor Swift annuncia anche il suo nuovo tour. E' stato ribattezzato 'The Eras Tour' appunto e partirà il prossimo 18 marzo dall'Arizona. Lo ha scritto la stessa cantante in un post su social media.

La Swift ha scritto anche che le date in Usa andranno avanti fino al 5 agosto poi è prevista una tournée internazionale della quale tuttavia non sono stati rivelati dettagli.

Ad accompagnarla nel tour ci saranno Paramore, Beabadoobee, Phoebe Bridgers, Girl in Red, Muna, Haim, Gayle, Gracie Abrams e Owenn. "Sono la persona più fortunata della terra - ha detto - perché ho questi artisti fantastici che mi accompagneranno".

(ANSA).