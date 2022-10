Rihanna, la sua musica in colonna sonora sequel di Black Panther

(ANSA) - NEW YORK, 26 OTT - Dopo sei anni dall'ultimo album Rihanna torna sulla scena musicale. Per la cantante e imprenditrice barbadiana sarà un ritorno all'insegna del sensazionale perché entra nell'universo di 'Black Panther: Wakanda Forever', il film sequel di Black Panther la cui uscita nelle sale è prevista in Italia il 9 novembre, l'11 negli Stati Uniti.

E' stata la stessa Marvel ad annunciare la presenza di Rihanna con un tweet teaser di pochi secondi. Si vede solo il titolo 'Wakanda Forever', che man mano svanisce e rimane solo la lettera R (Rihanna), poi la data del 28 ottobre. Già da qualche settimana girava l'indiscrezione che Rihanna avesse inciso due tracce per il prossimo film dell'universo Marvel: il post su twitter ha dato ora la conferma ufficiale. L'ultimo album della cantante 'Anti' è uscito il 28 gennaio del 2016. (ANSA).