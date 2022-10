Il dramma di Carly Simon, perde due sorelle in 24 ore

(ANSA) - NEW YORK, 23 OTT - Il dramma di Carly Simon: la star di 'You Are So Vain' ha perso le due talentuose sorelle nell'arco di 24 ore. Lucy and Joanna Simon erano entrambe malate di cancro.

Joanna, la maggiore, era stata una celebre cantante d'opera e giornalista tv vincitrice di un Emmy: e' morta mercoledi' a 85 anni per un tumore alla tiroide. Lucy, che aveva firmato il musical di Broadway 'The Secret Garden', l'ha seguita giovedi' a 82 dopo una battaglia contro il cancro al seno.

"La loro perdita sara' lunga e difficile da superare. Ma per quanto e' triste questo giorno, e' impossibile compiangerle senza ricordare le loro vite incredibili", ha detto Carly in una dichiarazione diffusa dai media. La star del folk e del country ha ricordato il rapporto strettissimo con le sorelle maggiori: "Non solo abbiamo fatto a turno nell'intraprendere carriere di successo e ad aprire la strada una per l'altra: eravamo anche le custodi dei rispettivi segreti. La nostra memoria collettiva". Le tre sorelle - e il fratello minore Peter, un fotografo morto nel 2018 a 71 anni - erano figlie di Richard Simon, una delle 'meta' della casa editrice Simon and Schuster, e della moglie Andrea: la casa di famiglia era un luogo di ritrovo di ospiti celebri come il duo di Broadway Richard Rodgers e Oscar Hammerstein. (ANSA).