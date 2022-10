'Live at Home', Met Opera lancia streaming live globale stagione

(ANSA) - NEW YORK, 07 OTT - Il Metropolitan Opera entra nelle case di tutto il mondo. Il teatro newyorkese ha infatti lanciato 'The Met: Live at Home', una piattaforma in streaming che trasmetterà dal vivo le performance in calendario della stagione che ha da poco preso il via. Il servizio è stato pensato in particolare per coloro che non hanno accesso ai teatri del circuito 'Live in HD' e lo scopo è quello di raggiungere il maggior numero di spettatori possibile a livello globale. Secondo lo stesso Met, l'iniziativa servirà a raggiungere altri 171 paesi. Attualmente sono 50 le nazioni che con circa duemila sale cinematografiche ricevono le trasmissioni Live in HD. Il primo appuntamento con il nuovo servizio è il 22 ottobre con 'Medea', opera di Cherubini che ha anche inaugurato la stagione lo scorso 27 settembre. Sarà disponibile anche in Italia, dal 24 ottobre con sottotitoli in italiano, e sarà possibile assistere alla performance da qualsiasi computer, tablet, smartphone o smart tv.

"Vogliamo rendere disponibili dal vivo le nostre performance alle persone che non hanno accesso ai cinema con la programmazione del Met, sia che si trovino tra le montagne del Montana oppure in Antartide", ha detto il sovrintendente Peter Gelb. E' dal 2006 che il Met Opera porta fuori dalle sue mura le sue performance attraverso appunto il Live in HD. Da allora circa 30 milioni di persone hanno acquistato i biglietti per assistere alle opere nei cinema, sia negli Stati Uniti che all'estero. (ANSA).