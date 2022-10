Blue pubblicano un nuovo singolo estratto dal prossimo album

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - I Blue (la band britannica formata da Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe) sono tornati e non vedono l'ora di riconquistare il loro posto come una delle più grandi e migliori band pop del Regno Unito. Il loro nuovo album "Heart & Soul" verrà pubblicato il 28 ottobre da Tag8 Music / BMG. Fuori il brano che dà il titolo al disco e già disponibile sulle piattaforme digitali.

Parlando del brano, prodotto da Shift K3Y e co-scritto con MNEK, i Blue hanno aggiunto: "Siamo grandi fan della scrittura e delle produzioni di MNEK che ha svolto un lavoro incredibile anche per la comunità LGBTQ+. Duncan lo ha contattato su Instagram dicendo che ci sarebbe piaciuto lavorare con lui e lui ha risposto dicendo che aveva una traccia per noi. Non appena l'abbiamo ascoltata, l'abbiamo adorata e abbiamo capito subito che non vedevamo l'ora di cantarla".

Alla fine del mese i quattro amici pubblicano il loro sesto album, "Heart & Soul". Un disco che fa un cenno al passato mentre si spinge in avanti ed una celebrazione di tutto ciò che ha reso speciale la band durante il loro periodo di massimo splendore. "Heart & Soul" contiene dieci tracce non solo di sfacciati e giocosi brani pop e grandi momenti dancefloor, ma continua anche la propensione di Blue per ballate struggenti.

L'uscita del disco è stata anticipata dalla pubblicazione dei singoli Haven't Found You Yet che è stata una delle canzoni più suonate negli UK, Dance With Me, cover di uno dei loro brani preferiti del passato, un classico R&B inciso nel 2001 dai 112, Magnetic brano che si rifà alle classiche ballate sincere dei Blue e mostra le voci e le armonie della band. Dopo l'uscita dell'album, i Blue saranno in tournée nel Regno Unito con dodici date nei palazzetti.

I Blue sono una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi 2 decenni. Formatisi a Londra nel 2000, i quattro pezzi hanno venduto 16 milioni di dischi, ottenuto numerosi successi al primo posto, collaborato con alcune delle più grandi star del mondo tra cui Elton John e Stevie Wonder, vinto due BRIT Awards per Best British Breakthrough Act e Best British Pop Act. (ANSA).