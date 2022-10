Al Teatro San Carlo, con Netrebko al via centenario Callas

(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - Sarà la diva Anna Netrebko ad aprire sabato 8 ottobre alle ore 19 la Stagione di Concerti 2022 - 2023 del Teatro di San Carlo: un atteso ritorno dopo il successo di Aida dello scorso febbraio.

L'inaugurazione, segna anche l'inizio delle celebrazioni per i cento anni dalla nascita di Maria Callas (1923 - 2023). Sul podio Jader Bignamini guiderà dell'Orchestra del Lirico di Napoli.

Il programma 'da soprano assoluto' prevede l'esecuzione in successione di arie da opera del repertorio italiano, francese, tedesco e russo. In locandina "Piangete voi?... Al dolce guidami...Coppia iniqua" da Anna Bolena di Gaetano Donizetti, "Ben io tʼinvenni... Anchʼio dischiuso un giorno" dal Nabucco di Giuseppe Verdi; "Un bel dì vedremo" da Madama Butterfly di Giacomo Puccini.

Nella seconda parte viene eseguita "Printemps qui commence" da Samson et Dalila di Camille Saint-Saëns e "Dieu! Quel frisson court dans mes veines?" da Roméo et Juliette di Charles Gounod.

Infine l'ultima sezione del concerto prevede "Uzh polnoch blizitsya... Akh! Istolimas ya gorem" da La dama di Picche di Pëtr Ilʼič Čajkovskij e"Mild und leise" (Morte di Isolde) da Tristan und Isolde di Richard Wagner. L'Orchestra eseguirà inoltre la Sinfonia del Nabucco, l'Intermezzo della Manon Lescaut di Puccini, l'Ouverture da Ruslan e Ljudmila di Glinka, e il Preludio del Tristan und Isolde.

Celebre soprano russo, naturalizzata austriaca, Netrebko ha un repertorio che spazia da opere di Mozart a capolavori del bel canto, da opere francesi a Puccini, a Verdi e al verismo, Čajkovskij, fino a compositori come Wagner e non solo. (ANSA).