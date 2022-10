Dardust, il 28 ottobre il nuovo lavoro discografico "Duality"

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Esce il 28 ottobre, pubblicato sul mercato internazionale da Sony Music Masterworks e Artist First, "Duality", il nuovo lavoro discografico di Dardust, pioniere della musica classica alternativa.

Anticipato dall'uscita di #001 Coordinate, #002 Hymns, #003 Horizons (che contiene Horizon In Your Eyes, presentato in anteprima all'Eurovision Song Contest 2022) e #004 Fluidity, "Duality" sarà un doppio album con 20 tracce e verrà pubblicato sulle piattaforme digitali oltre che in formato doppio CD e doppio vinile.

Mentre nei precedenti album Dardust ha sempre cercato di unire il minimalismo pianistico con l'elettronica, creando un crossover a cavallo tra neoclassica e pop, in questo lavoro i due suoi regni vengono scissi in due esperienze parallele e allo stesso tempo convergenti.

"Negli album precedenti - racconta Dardust -, il mondo emozionale del piano e il mondo più cognitivo dell'elettronica si sono sempre fusi creando nuove prospettive sonore e un crossover a cavallo tra neoclassica e pop. In questo step ho deciso invece di lavorare questi due aspetti come se fossero lavorati dai miei due emisferi separatamente. Bianco e Nero, Elettronica e Pianoforte".

La parte in piano solo esprime la pura emozione e l'innocenza del pianismo contemporaneo attraverso l'osservazione della natura e il senso di improvvisazione più spontaneo a livello emozionale. Il lato elettronico simboleggia la parte razionale del nostro cervello, "l'ingegnere" che vive all'interno dell'artista. Le tracce sono state plasmate con una geometria sonora nuova legata a pattern, beats, sintetizzatori e mondi musicali appartenenti a stili diversi che si uniscono per dare vita a un nuovo tipo di racconto artistico.

Dardust tornerà dal vivo nel 2023 con DUALITY Tour 2023.

Queste le prime date confermate: 4 marzo Ascoli Piceno, 7 marzo Torino, 8 marzo Bologna, 9 marzo Milano, 10 marzo Prato, 11 marzo Roma, 26 marzo Berlino, 29 marzo Bruxelles, 30 marzo Amsterdam, 3 aprile Londra (UK). (ANSA).