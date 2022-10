Addio a Loretta Lynn, icona della musica country in Usa

(ANSA) - NEW YORK, 04 OTT - E' morta a 90 anni Loretta Lynn, leggenda della musica country americana. Secondo una dichiarazione della famiglia, la cantante è morta nel sonno nella sua casa in Tennessee.

Figlia di un minatore del Kentucky e cresciuta in povertà, Loretta Lynn aveva raggiunto il successo negli anni '60. Molte delle sue canzoni erano lo specchio della sua condizione sociale e il suo brano autobiografico del 1976 'Coal Miner's Daughter' divenne uno dei suoi principali successi. Qualche anno dopo la sua vicenda umana divenne un film, 'La ragazza di Nashville', con Sissy Spacek, Oscar alla miglior attrice per l'interpretazione della cantante, e Tommy Lee Jones. Si ispirò a lei anche il regista Robert Altman per la rappresentazione della protagonista del suo film 'Nashville' (1975).

Loretta Lynn si ritirò dalle scene negli anni '90, ma tornò ad esibirsi alla fine del decennio. Il suo ultimo lavoro, 'Full Circle', risale al 2016. Nel 2010 ha vinto il Grammy Award alla carriera e il suo nome è iscritto anche fra quello delle celebrità della Hollywood Walk of Fame. Nel 2013 era stata premiata da Barack Obama con la "medaglia della libertà".

