Hit parade, Night Skinny si conferma in vetta

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Per la seconda settimana consecutiva, il producer Night Skinny con Botox, progetto monumentale che riunisce oltre 40 artisti, si conferma in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Al secondo posto (e primi tra i vinili) irrompono i Verdena, al ritorno discografico dopo 7 anni di silenzio con "Volevo Magia", settimo disco di inediti nella carriera della band. Lazza si mantiene ancora nella zona alta della top ten, occupando il terzo gradino con il suo Sirio, davanti ai colleghi rapper Marracash con Noi, Loro, Gli altri (quarto) e Rkomi con Taxi Driver, in classifica ormai da quasi un anno e mezzo.

A quindici giorni dall'uscita, scivola dalla seconda alla sesta posizione Eros Ramazzotti, con Battito Infinito, seguito da Blanco con Blu Celeste. Stabili in ottava e nona posizione Bad Bunny con Un verano sin ti e Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare. Chiude la top ten, rientrando tra i primi dieci, Paky con Salvatore.

Tra i singoli sempre in vetta Ferrari Remix, brano di James Hype e Miggy Dela Rosa impreziosito da Lazza, seguito dai Pinguini Tattici Nucleari, in doppia versione: con il nuovo brano Ricordi e con la hit estiva Giovani Wannabe.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti dal 23 al 29 settembre:

1) BOTOX, NIGHT SKINNY (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) VOLEVO MAGIA, VERDENA (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

3) SIRIO, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) NOI, LORO, GLI ALTRI, MARRACASH (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

5) TAXI DRIVER, RKOMI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

6) BATTITO INFINITO, EROS RAMAZZOTTI (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

7) BLU CELESTE, BLANCO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

8) UN VERANO SIN TI, BAD BUNNY (RIMAS ENTERTAINMENT LLC-THE ORCHARD)

9) IL GIORNO IN CUI HO SMESSO DI PENSARE, IRAMA (ATLANTIC-WARNER MUSIC)

10) SALVATORE, PAKY (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

Questa la classifica dei singoli più scaricati:

1) FERRARI, JAMES HYPE & MIGGY DELA ROSA FEAT. LAZZA (CAPITOL/ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) RICORDI, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA-SONY MUSIC)

3) GIOVANI WANNABE, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA-SONY MUSIC)

4) S!R!, THASUP FEAT. LAZZA & SFERA EBBASTA (ARISTA/COLUMBIA/ISLAND-SONY MUSIC)

5) CAPRI SUN, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/ATLANTIC-WARNER MUSIC)

E questa, infine, quella dei vinili:

1) VOLEVO MAGIA, VERDENA (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

2) DIRT, ALICE IN CHAINS (COLUMBIA-SONY MUSIC)

3) ANIMALS, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC)

4) ORLANDO: LE FORME DELL'AMORE, BANCO DEL MUTUO SOCCORSO (INSIDEOUTMUSIC-SONY MUSIC)

5) DETTO, FATTO., GEMITAIZ/MADMAN (TANTA ROBA-UNIVERSAL MUSIC).