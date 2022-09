Editors live in Italia il 20 ottobre a Milano e il 21 a Bologna

(ANSA) - ROMA, 28 SET - La band inglese degli Editors torna in Italia per due concerti il 20 ottobre al Fabrique di Milano e il 21 ottobre alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO).

I due appuntamenti autunnali nel nostro Paese saranno l'occasione per ascoltare live EBM, il settimo album in studio del gruppo uscito il 23 settembre su Play It Again Sam.

Anticipato dai singoli "Heart Attack" e "Karma Climb", EBM è il primo disco uscito dopo l'ingresso ufficiale nella formazione inglese - capitanata dal carismatico frontman Tom Smith al quale si aggiungono Justin Lockey, Elliott Williams, Russell Leetch e Ed Lay - di Benjamin John Power aka Blanck Mass, già membro del duo electro-noise Fuck Buttons, dopo una collaborazione di oltre cinque anni che era culminata nella partecipazione come produttore aggiunto sul disco precedente "Violence" e nella pubblicazione di "The Blanck Mass Sessions", contenente le versioni dei brani realizzate durante le sessioni di registrazione svolte insieme.

L'album conferma la tendenza al cambiamento e alla ricerca sonora, a partire dal suo titolo: EBM infatti non è solo l'acronimo di Editors e Blanck Mass, ma anche un riferimento voluto alla Electronic Body Music, il sound nato negli anni Ottanta e che ha enormemente influenzato il nuovo materiale del gruppo, dove i synth industrial sulla falsariga di gruppi come Nitzer Ebb, Front 242 e D.A.F. martellano pesantemente fra luci stroboscopiche, macchine del fumo e l'odore del cuoio e della pelle.

Le due tappe live in Italia fanno parte di un tour europeo di 15 date in programma a ottobre. Nei primi mesi del 2023, invece, saranno in giro per il Regno Unito e l'Irlanda, con una tappa all'iconico Troxy di Londra. (ANSA).