Mudhoney, l'unica data italiana il 6 ottobre a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 24 SET - I Mudhoney, band di Seattle portabandiera del grunge americano, saranno sul palco del Tpo di Bologna il 6 ottobre per l'unica data italiana del loro tour europeo. Attivi da oltre trent'anni, sono considerati tra gli alfieri del genere: osannati da Kurt Cobain, sono stati tra le primissime band ad esportare in tutti gli Stati Uniti il cosiddetto "sound di Seattle". Il gruppo ha reso possibile l'ascesa del movimento grunge dei primi anni '90, prima ancora di nomi del calibro di Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden; già dal 1988 i Mudhoney hanno contribuito a portare in primo piano questo genere, che ha lasciato un marchio indelebile nella storia della musica rock.

Nati dalle ceneri dei Green River (gruppo di cui, oltre a Mark Arm e Steve Turner, facevano parte Jeff Ament e Stone Gossard, che in seguito formeranno i Pearl Jam), hanno all'attivo dodici album. Il loro nome è un omaggio all'omonimo film diretto da Russ Meyer nel 1965. La band ha rappresentato la prima impresa riuscita per l'etichetta indipendente Sub Pop Records e il successo all'interno della scena indie ha preparato il terreno per il movimento che di lì a poco avrebbe fatto di Seattle, nello stato di Washington, la nuova capitale dell'universo rock. (ANSA).