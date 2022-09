Record Harry Styles a Ny,5 concerti sold out al Msg

(ANSA) - NEW YORK, 22 SET - Harry Styles ha chiuso la sua serie di concerti a New York con un record, 15 concerti di fila sold out tutti esauriti al Madison Square Garden. Si tratta di un primato senza precedenti, scrive Entertainment Tonight.

Per celebrare il traguardo, l'arena di New York lo ha onorato con uno striscione permanente dorato che porta la scritta 'Harry Styles 15' e sotto '15 Consecutive Nights at the Garden' (15 serate consecutive al Garden).

La serie di concerti nella Grande Mela del suo 'Love On Tour' è iniziata il 20 agosto e si è conclusa il 21 settembre. Con uno striscione permanente appeso in quella che è considerata una delle arene più iconiche al mondo, Styles si unisce ad artisti come Billy Joel e Phish.

Durante la breve cerimonia, presentata dall'ancor della Cbs Gayle King, il cantante non ha trattenuto le lacrime di gioia ed ha ringraziato sia I suoi fan che l'organizzazione del Msg.

"Ci sono molte persone qui stasera - ha detto - o in altre sere come questa, che sono davvero speciali per me, voglio solo ringraziare chi mi ha sostenuto professionalmente e nella vita.

Grazie". (ANSA).