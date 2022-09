Musica: Dominguez, Boltro, Rea, Petrella a Jazz in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 16 SET - Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre approda a Cagliari la 42/a edizione della manifestazione "International Jazz Festival-European Jazz Expo".

Una tre giorni di spettacoli e appuntamenti di alto profilo accompagnata da un cartellone di artisti di fama mondiale tra cui Chano Domínguez, Flavio Boltro, Danilo Rea, Richard Bona, Alfredo Rodriguez, Gianluca Petrella, Jeremy Pelt, Furio Di Castri e Jean Toussaint, solo per citarne alcuni.

Tre giornate da vivere a tutta musica, con una prima mondiale assoluta, quella di Chano Domínguez e Flavio Boltro che omaggiano il genio di Michel Petrucciani, ma anche una ventina di concerti dal vivo, oltre 40 musicisti da tutto il mondo, dj set, mostre e workshop fotografici, presentazioni di libri, orchestre e concerti del mezzogiorno, laboratori e iniziative per i più piccoli.

Sarà l'occasione anche per riascoltare alcuni dei musicisti protagonisti delle passate edizioni del Premio Parodi e del Premio Isio Saba, ovvero Matteo Leone e Antonio Floris, e per scoprire tutte le iniziative a cura dalla musicoterapeuta Francesca Romana Motzo, tra cui Jazzin' Family, contenitore di progetti musicali pensato per i più piccoli.

Gli appassionati di fotografia musicale potranno mettere in pratica le loro capacità partecipando al workshop curato da Francesca Mancini che intende trasmettere trucchi e consigli del mestiere ai tanti fotografi in erba che frequentano i concerti.

Il laboratorio sarà l'occasione per avvicinare uno dei maestri della fotografia di tutti i tempi Pino Ninfa, ambassador per le prestigiose case fotografiche Canon, Leica e Olympus. (ANSA).