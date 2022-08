Tornano le Blackpink con Pink Venom

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Regine del K-Pop, tornano le coreane Blackpink, con un nuovo singolo, Pink Venom, accompagnato da un videoclip, nelle radio dal 26 agosto. Tra le girlband più in voga del mercato musicale, Lisa, Jisoo, Jennie e Rosé sono in dirittura di arrivo anche con il loro secondo album in studio, "Born Pink", che uscirà venerdì 16 settembre.

Annunciato sui social con un brevissimo teaser video su YouTube, Born Pink ha raccolto in poche ore 18 milioni di visualizzazioni. Già disponibile per il pre-order, l'album uscirà in formato fisico in edizione BoxSet Rosa (esclusiva per il D2C Universal) e Boxset nero. E nello stesso tempo da New York a Londra, passando per Rio, è iniziata la campagna "LIGHT UP THE PINK" con monumenti e istituzioni illuminati di rosa e proiezioni digitali. Qualche settimana fa era uscito il brano "Ready For Love" assieme ad un videoclip realizzato in collaborazione con il videogioco PUBG Mobile. Pur non trattandosi di un vero e proprio singolo, la clip, che vede le ragazze cantare e ballare in versione 'avatar', ha ottenuto oltre 66 milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni.

Annunciato anche un tour, il "Born Pink Tour", che si prevede raccolga nel complesso 1,5 milioni di spettatori e che partirà ad ottobre da Seoul (Corea del Sud), per poi trasferirsi negli Stati Uniti con varie tappe, in Europa a Londra, Barcellona, Colonia, Parigi, Berlino, Amsterdam e proseguire infine nel 2023 in Asia, Arabia Saudita, Singapore e Nuova Zelanda. (ANSA).