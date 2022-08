Musica: Toquinho apre 'Balamondo' ricordando Raoul Casadei

(ANSA) - CESENATICO, 08 AGO - Il 15 agosto, nell'anniversario della nascita di Raoul Casadei, tra Cesenatico e Gatteo mare, in piazza Romagna mia, torna il festival che ha fatto del Liscio la musica dello scambio, dell'incontro, del dialogo tra mondi e culture lontane. Sarà il musicista brasiliano Toquinho l'ospite internazionale della prima data del festival 'Balamondo World Music Festival': la serata, dal titolo 'L'estate di Raoul' , dedicata al Re del Liscio, vedrà sul palco anche Mirko Casadei POPular Folk Orchestra.

Il programma 2022 mette insieme i talenti più interessanti della world music con artisti provenienti da linguaggi e generazioni differenti. Tutti affascinati dalla musica della tradizione romagnola, dallo straordinario patrimonio culturale che, da Raoul, è passato al figlio Mirko, che lo interpreta con la sua band, sottolineando la capacità del Liscio di essere un laboratorio aperto ai flussi sonori più disparati. Il concerto di Toquinho entra direttamente nell'anima poetica della Bossa Nova e nella magia inconfondibile degli "Afro Sambas', con pezzi come "La voglia e la Pazzia, L'incoscienza e l'allegria", "Senza Paura," "Samba della Benedizione", "Samba per Vinicius", "Aquarello".

In tutte le 15 tappe del 'Balamondo', Mirko Casadei POPular Folk Orchestra sarà la band resident. Il programma completo sarà online sul sito www.balamondo.it. (ANSA).