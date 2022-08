J-Ax compie 50 anni e posta una foto con il figlio Nicolas

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - "Mi dicono che questo sia un compleanno importante. Lo passerò a giocare con la crew che vedete nella foto. Poi dopo averli messi a letto, andrò a suonare. Ho tutto quello che mi serve". J-Ax compie oggi 50 anni e posta sui social una foto in cui appare per la prima volta il figlio Nicolas, sul volto una maschera di Spider-man, accanto a una vecchia immagine di quando era bambino "Una volta - scrive il rapper - pensavo che essere felice fosse il risultato del vendicarsi dei torti subiti. Oggi provo solo una grande gratitudine. Sono grato alla mia famiglia, ai miei amici e a quel pezzo importante d'Italia che mi ha permesso di essere J.Ax per tutto questo tempo, parlo di voi. Grazie davvero mother***kers. …. E LA TORTA A MEEEEE. J.Ax 'Half a century living free and writing hard, and it ain't stopping'".

Tanti i messaggi di auguri dei colleghi sui social, da Marracash a Nina Zilli, da Shade a Fedez che ha pubblicato nelle stories di Instagram uno scatto in cui abbraccia J-Ax: dopo quattro anni di silenzio, i due artisti si sono ritrovati insieme a Milano a fine giugno, sul palco di 'Love Mi', il concerto benefico e gratuito organizzato in piazza del Duomo per raccogliere fondi in favore di Tog - Together to Go, la onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. (ANSA).