Zucchero apre il concerto dei Rolling Stones in Germania

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Seconda volta su un palco con i Rolling Stones per Zucchero, che ieri sera alla Veltins-Arena di Gelsenkirkchen, in Germania, ha aperto il concerto della band britannica con una scaletta che ha unito brani up-tempo e rock a intense ed emozionanti ballad. Oltre 60mila gli spettatori presenti. La prima volta fu diversi anni fa, nel 1999 a Imst in Austria.

Intanto, dopo i due anni di stop per la pandemia, il 18 aprile è partito da Glasgow il suo "World Wild Tour", 62 concerti in 3 mesi con oltre 600 mila spettatori, toccando 42 città e 12 nazioni in tutta Europa. Un tour che proseguirà a settembre con tappe in America e Canada per arrivare nel 2023 in Nuova Zelanda, Australia e Sud America.

Ad accompagnare l'artista sul palco durante il 'World Wild Tour' la band internazionale composta da: Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns) e Oma Jali (backing vocals). (ANSA).