Maneskin inarrestabili, due nomination agli Mtv Vma con "I wanna be your slave"

Al rientro negli Stati Uniti per partecipare al Lollapalooza di Chicago, i Maneskin hanno aggiunto due nuovi significativi traguardi alla loro lista di successi.

La band ha raggiunto ancora una volta la posizione #1 nella U.S. Alternative radio grazie all'ultimo singolo "Supermodel", diventato il terzo brano della band in meno di un anno (dopo "Beggin'" e "I wanna be your slave") ad arrivare alla vetta di una o più classifiche rock di Billboard. Secondo Mediabase, i Maneskin sono gli unici artisti ad aver raggiunto la numero #1 nella U.S. Alternative radio con due canzoni quest'anno. Il gruppo, inarrestabile, vanta anche la vittoria dei Billboard Music Awards di quest'anno nella categoria "Top Rock Song" e l'iHeartRadio Music Award come "Best New Alternative Artist".

La band ha inoltre ottenuto due nuove nomination agli MTV VMA nelle categorie Best New Artist e Best Alternative Video (per "I wanna be your slave"). Per celebrare entrambi i risultati, il gruppo ha pubblicato un video live di "Supermodel", registrato durante il concerto al Circo Massimo di Roma, dove si sono esibiti davanti a 70,000 fan.