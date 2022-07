Portofino, in giuria Clip consulente Met New York

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - Ritorna a Portofino dal 19 al 24 luglio Clip, il concorso lirico più giovane del mondo con 218 talenti dai 18 ai 30 anni provenienti da ben 44 nazioni di ogni continente, incluse Russia e Ucraina, nella più ampia panoramica di scuole di bel canto del mondo. La giuria internazionale, guidata dal sovrintendente della Scala Dominique Meyer, vede quest'anno importanti new entries come Jonathan Friend, consulente artistico del Metropolitan di New York mentre il concerto conclusivo nell'iconica piazzetta vedrà sul podio dell'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova il giovane maestro milanese Michele Gamba, tra i direttori più attivi alla Scala nelle ultime stagioni e tra pochi mesi in debutto a New York e Washington.

Per il secondo anno consecutivo, Clip ha confermato l'abbassamento dell'età dei concorrenti a 30 anni per tutte le vocalità, affermandosi così come uno dei concorsi più giovani d'Europa oltre a essere il più veloce nel garantire importanti opportunità di lavoro ai ragazzi grazie alla formula ideata dal fondatore Francesco Daniel Donati e condivisa con convinzione dal presidente Dominique Meyer. (ANSA).