Toquinho in tour in Italia, 14 date tra luglio e agosto

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Tra luglio ed agosto Toquinho sarà in Italia per 14 date live, un tour in cui proporrà il suo repertorio storico, 50 anni di successi. Sul palco sarà accompagnato dalla voce di Camilla Faustino.

Il progetto artistico è un omaggio alla musica brasiliana e un tributo ai grandi amici con cui Toquinho ha condiviso tanta musica e tanta poesia.

La saudade di Tom Jobim, il genio del suo grande amico e collaboratore Vinicius de Moraes, la lirica e le armonie dei Baden Powell, Carlos Lyra e Chico Buarque. La poesia della bossa nova e la magia del samba.

Milioni di appassionati hanno nel cuore le melodie e le armonie di Tristeza, Chega De Saudade, Felicidade, Garota de Ipanema, La Voglia e Aquarelo. Il via da Piacenza il 27 luglio.

Le altre date: 28 luglio Pistoia, 29 luglio Carpi (MO), 30 luglio Verona, 31 luglio Aosta, 1 agosto Sanremo, 3 agosto Trento, 4 agosto Vieste, 6 agosto Cagliari, 7 agosto Agrigento, 9 agosto Ceglie Messapica (BR), 11 agosto Avellino, 12 agosto Celano (AQ), 13 agosto Macerata. (ANSA).