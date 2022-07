Alessandro La Cava, primo italiano di Spotify RADAR Songwriters

Alessandro La Cava, ventiduenne romano conosciuto come "la penna di platino", è stato selezionato come primo autore italiano per il programma Radar Songwriters.

Dopo il lancio di Radar e Radar For Podcasters - per aiutare gli artisti e i creator in tutte le fasi della loro carriera, per offrire visibilità ai talenti emergenti e per incoraggiare momenti di scoperta di nuova musica e nuovi contenuti - Spotify ha dato vita a Radar Songwriters con l'obiettivo di aiutare e supportare gli autori emergenti. La prima autrice al mondo a farne parte è stata la svedese Natali Noor, seguita adesso da Alessandro.

Gli autori selezionati nel programma Radar saranno i protagonisti di campagne di marketing personalizzate e avranno uno spazio di primo piano su Noteable, l'hub Spotify dedicato ad autori e produttori. Inoltre, i loro brani saranno inseriti all'interno di selezionate playlist editoriali - come Noteable Releases - offrendogli l'opportunità di far nascere nuove collaborazioni e permettendo ai fan di scoprire il loro lavoro e la loro musica. Gli artisti avranno inoltre la possibilità di lavorare e trascorrere del tempo presso uno degli Spotify Studios.

Alessandro è tra gli autori più talentuosi del panorama musicale italiano, avendo firmato alcuni tra i più grandi successi degli ultimi anni come 'malibu' di sangiovanni - la canzone italiana più ascoltata del 2021 su Spotify - collezionando finora 11 premi di platino e 3 premi d'oro e co-scrivendo ben 4 brani di Sanremo 2022 (interpretati da Rkomi, Noemi, Matteo Romano), nonché tanti altri per diversi artisti della scena musicale italiana.

"Sono molto felice di far parte di RADAR Songwriters. Ho scritto la mia prima canzone a 12 anni e da allora ho dedicato tutta la mia vita alla musica. Stay tuned!", ha detto Alessandro. (ANSA).