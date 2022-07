Musica: a Trieste con Triskell protagonista cultura celtica

(ANSA) - TRIESTE, 06 LUG - Provengono dall'Italia, ma anche da Olanda, Scozia, Bretagna, Germania, Slovenia e Slovacchia e per 10 giorni animeranno con i loro repertori la 22/a edizione di Triskell, il Festival internazionale di musica e cultura celtica di Trieste. Sono le band attese al Boschetto del Ferdinandeo dal 22 al 31 luglio e che saranno protagoniste della rassegna esplorando con la loro musica anche i generi nordic, pagan, medieval, folk.

L'evento, promosso dall'associazione Uther Pendragon con il Comune di Trieste e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato presentato oggi. "Il programma di questa edizione è molto più nutrito con un coinvolgente repertorio musicale grazie al ritorno delle band straniere; sarà dato ancor più spazio a manualità, arte, animazioni, natura e spiritualità senza dimenticare il divertimento, il gioco e lo sport", ha spiegato la presidente di Uther Pendragon, Elisabetta Sulli.

A inaugurare il cartellone saranno i Daridel pagan folk, con un genere nordic viking e toni selvaggi e tribali. Dall'Italia, arriveranno Arthan Rebis, In Vino Veritas, Ragnarok, The Drifters, Emian e, per la rassegna "Spazio ai gruppi locali", i Wooden Legs e i To Loo Loose. Riconfermati con lo spettacolo di danze irlandesi i Gens's d'Ys. Sul palco saliranno, tra gli altri, anche i tedeschi Malasañers, i bretoni Widilma, gli olandesi Pyrolysis e Pyrates!, gli slovacchi Irish Rose.

Tra le proposte del festival anche attività dedicate a bambini e famiglie attraverso laboratori, animazioni e appuntamenti sportivi, con la disciplina dell'arco. E ancora conferenze e workshop per ripercorrere, spiegano i promotori, tradizioni, cultura e spiritualità dei popoli celti. (ANSA).