Assessore Campidoglio, nessun rinvio concerto Maneskin

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Non è all'esame alcuna ipotesi di rinvio del concerto dei Maneskin al Circo Massimo". Così l'assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato a proposito delle richieste di un possibile rinvio dell'atteso concerto dei Maneskin. "Si adotteranno tutte le precauzioni e gli accorgimenti che le autorità sanitarie indicheranno e, in collaborazione con gli organizzatori, metteremo in campo le azioni necessarie per farle rispettare", ha aggiunto. (ANSA).