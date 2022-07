Torna Collisioni, doppio sold out Blanco e Pinguini Tattici

(ANSA) - TORINO, 04 LUG - Al via sabato 9 luglio ad Alba la quattordicesima edizione del festival Collisioni, attesa da decine di migliaia di spettatori che arriveranno in Piemonte da tutta Italia. Il primo week-end già sold out riaccende i riflettori di un grande evento di spettacolo, turismo ed enogastronomia del territorio, dopo le riduzioni delle capienze imposte negli ultimi due anni dall'emergenza pandemica.

Novità di quest'anno è la grande arena di piazza Medford ad Alba che consentirà di ospitare un numero praticamente doppio di spettatori rispetto ai concerti di Barolo. Si parte con un doppio sold-out per le prime due giornate di Festival, sabato 9 luglio insieme a Blanco preceduto da Gianmaria e per la serata di domenica 10 luglio con i Pinguini Tattici Nucleari preceduti dal live de La Rappresentante di Lista. L'organizzazione consiglia a coloro che sono sprovvisti di titolo d'accesso di non recarsi ad Alba, poiché non verranno messi a disposizione ulteriori biglietti. I cancelli dell'Arena apriranno per entrambe le giornate alle 18, ma per esigenze di ordine pubblico l'apertura potrà essere anticipata.

Restano invece disponibili alcuni biglietti per la grande giornata giovani Tutto Normale di sabato 16 luglio, organizzata in collaborazione con Banca D'Alba e con apertura cancelli dalle 17, per una grande maratona di 5 ore di musica non stop con i concerti di Madame, Tananai, Sangiovanni, Frah Quintale e Coez dalle 20 fino all'1,00. Cinque concerti con un solo biglietto al prezzo popolare di 30 euro più prevendita. Ancora disponibili anche i biglietti per lo spettacolo di Lundini e i Vazzanikki di domenica 17 luglio. (ANSA).