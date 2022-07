80 caricaturisti 'interpretano' Francesco Guccini

(ANSA) - BOLOGNA, 01 LUG - ll volto di Francesco Guccini interpretato in 80 caricature di altrettanti artisti: l'omaggio al cantautore modenese è protagonista della nuova mostra ospitata nella sede dell'Assemblea legislativa a Bologna, dal titolo 'Non so che viso avesse. Francesco Guccini ritratto da 80 caricaturisti internazionali'. L'esposizione, a cura di Gianandrea Bianchi di World Humor Awards, Guido De Maria, regista, autore televisivo e vignettista, e Leonardo Cannistrà, che ha messo a disposizione il suo lavoro grafico, terzo classificato nel 2020 al 'World Humor', sarà inaugurata martedì 5 luglio e visitabile fino a venerdì 26 agosto, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) dalle 9 alle 18 con ingresso gratuito.

Il progetto espositivo è un'occasione unica per scoprire l'universo creativo di artisti internazionali che hanno rappresentato, con una dimensione personalissima, Francesco Guccini. L'immagine del cantautore appare in tutte le sfaccettature classiche usate dalla caricatura e la mostra rappresenta un'occasione per rinsaldare il filo identitario di questa regione con i suoi artisti.

"Guccini - commenta la presidente dell'Assemblea, Emma Petitti - è un grande scrittore, poeta, cantautore che ha contribuito con le parole delle sue canzoni a raccontare storie piene di significati, del nostro vivere comune e delle nostre abitudini, le vicende sociali, politiche e morali della vita civile. Una sfilata di idee, uno stimolo per contestualizzare e omaggiare Francesco Guccini, il suo mondo artistico e umano, ringraziandolo per essere sempre capace con le parole in musica, o con i suoi libri, di insegnarci, anche con ironia, a non arrenderci, a combattere contro le ingiustizie sociali, le violenze, le guerre". (ANSA).