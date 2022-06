Musica sulle Bocche, il jazz colonna sonora albe e tramonti

(ANSA) - SASSARI, 22 GIU - Un'estate jazz sullo sfondo delle albe e dei tramonti negli angoli più affascinanti del nord Sardegna. Con 35 concerti in 30 giorni il Festival internazionale "Musica sulle Bocche" trasformerà il mese di agosto in una lunga jam session con protagonisti il paesaggio delle coste sarde e i grandi interpreti del jazz mondiale.

Il festival, arrivato alla 22/a edizione, organizzato dall'associazione Jana Project con la direzione artistica di Enzo Favata, quest'anno si svolgerà sotto l'egida del progetto della Camera di commercio di Sassari "Salude & Trigu" e coinvolgerà ben dieci comuni, partendo il 3 agosto da La Maddalena, e toccando Martis, Tergu, Nulvi, Valledoria, Chiaramonti, Bulzi, Porto Torres (con un concerto nell'isola dell'Asinara), Ploaghe, per chiudersi a Castelsardo il 30 agosto. Ci sarà anche un'anteprima il 20 luglio a Laerru.

Ognuno degli artisti che si esibiranno è una eccellenza del panorama jazz internazionale. Fra i tanti nomi, i norvegesi Nils Petter Molvaer e Trygve Seim, The Maverick Orchestra, Irene Grandi in concerto in chiave blues, poi i tributi a Jimi Hendrix, Lucio Dalla e Fabrizio De André. Comicità e musica con Germano Lanzoni "il milanese imbruttito" e Stefano Nosei, e il concerto all'alba con il pianista Fabio Giachino. Peppe Servillo, Roberto Gatto, Matteo Mancuso e Anais Drago.

"La mission di Musica sulle Bocche è sempre stata quella di creare bellezza: un progetto nato tanti anni fa che unisce musica, natura, cultura e turismo in un unico format, e in questo momento di grande ritorno alla vita normale il festival rinnova il suo impegno - spiega il direttore artistico Enzo Favata - Da quest'anno torniamo sulle Bocche di Bonifacio, dove tutto era iniziato ventidue anni fa. Partiamo da La Maddalena, una delle isole più belle del Mediterraneo, e da lì la carovana, dopo aver toccato tanti centri del nord Sardegna, terminerà il suo viaggio a Castelsardo". (ANSA).