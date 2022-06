Lazza, fuori il video di "Panico"

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - 'Su un tetto al primo appuntamento solo per gridare' si presta benissimo per l'incipit narrativo del video concepito dal regista Giulio Rosati per Lazza e la sua Panico, fuori ora su YouTube.

Le liriche taglienti di Panico - traccia #8 di SIRIO, l'album di Lazza che ha superato i 160 milioni di stream complessivi, uscito lo scorso aprile per Island Records e già Disco di Platino - hanno da oggi un corrispettivo in immagini: 4 minuti di frame che si aprono a molteplici livelli di lettura, in quello che diventa a tutti gli effetti un video-studio sul panico: estremizzazione del divertimento più adrenalinico, ma anche evocativa rappresentazione visiva del complesso stato psicologico e mentale con cui sempre più persone si trovano a convivere quotidianamente, oggi non più tabù.

Coprotagonista del video la giovane attrice e modella Beatrice Vendramin, icona della GenZ che cattura l'attenzione sin dai primi istanti insieme all'artista. La terrazza di un palazzone metropolitano diventa il perfetto set per assistere al metaracconto della burrascosa storia della coppia, condensata in immagini simboliche - il violento spintone della ragazza nel corso del litigio, i bruschi cambi di inquadratura, lo zoom sui vetri in frantumi. (ANSA).