I concerti del week end, arrivano Vasco e i Green Day

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Sabato e domenica al Circo Massimo di Roma, ovviamente sold out, arriva il tour di Vasco Rossi, il gran cerimoniere di riti collettivi a base di rock.

All'Ippodromo Sani La Maura di Milano sabato invece per gli I-Days ci sono gli Imagine Dragons. In cartellone anche Kennyhoopla, Mother Mother e Rkomi. A chiudere la rassegna mercoledì una sorta di summit dei padrini del Post Punk con Green Day e Weezer. In apertura Amyl and the Sniffers.

Sabato, alla Rcf Arena di Reggio Emilia, per gli appassionati Campovolo, va in scena il più grande evento musicale contro la violenza di genere organizzato in Italia: protagoniste saranno Laura Pausini, Giorgia, Gianna Nannini, Emma, Elisa, Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso che si alterneranno sul palco, ognuna con la propria band. Ogni set vedrà la partecipazione di un ospite: Caparezza con Fiorella Mannoia; Brunori Sas canterà con Emma; Diodato insieme ad Alessandra Amoroso; i Sottotono con Giorgia; Tommaso Paradiso duetterà con Elisa, Coez con Gianna Nannini, Eros Ramazzotti con Laura Pausini. I proventi del concerto andranno ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le vittime di violenza.

Domenica gli altri appuntamenti sono con Ultimo allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, Il Volo al Teatro Antico di Taormina e, alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, con Paolo Conte che replica lunedì.

Sono due i concerti negli stadi di Cesare Cremonini: lunedì al Meazza di Milano e mercoledì all'Olimpico Grande Torino di Torino.

Claudio Baglioni torna in scena alle Terme di Caracalla a Roma lunedì e martedì.

Martedì Marco Mengoni canta a Villa Manin a Codroipo, (UD) e i Pinguini Tattici Nucleari alla Zoppas Arena di Conegliano Veneto (TV). (ANSA).